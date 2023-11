Az egyik legbosszantóbb böngészős problémát teszi kezelhetővé a Chrome

Németország megijedt: újra napirenden a hadkötelezettség bevezetése

Többször is felvetődött már az elmúlt években az általános hadkötelezettség újbóli bevezetése Németországban, de ennél tovább a támogatók nem jutottak. Most a német hadsereg érdek-képviseleti szervezete újra előállt a sorkötelezettség be-, illetve visszavezetésének szükségességével.