Edward Enninful elmondta, hogy „el van ragadtatva” a fogadtatástól, és egyúttal közölte, hogy mostantól Braille-írásos formában is kiadják a lapot.

A magazin májusi számának témája a befogadás volt. Interjúkkal, esszékkel számos olyan tehetséget mutattak be a divat, a sport, a kultúra és az aktivizmus világából, aki valamilyen fogyatékkal él.

Egyikük a kiadás elkészítéséből is részt vállaló Sinead Burke ír író és aktivista volt, aki egy öröklött fejlődési rendellenesség miatt törpenövésű.

For the first time in @britishvogue's history, am pleased to share that the magazine is now available in Braille.



The Braille file of the issue at home for free, or to register your interest in receiving a physical Braille copy,

email:

accessiblevogue@condenast.co.uk pic.twitter.com/egMqiqIuwa — Edward Enninful OBE (@Edward_Enninful) May 11, 2023