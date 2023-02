Örvénylő ciklonok érkeznek, jön a fordulat – itt a friss előrejelzés

Csütörtökön általában erősen felhős vagy borult idő várható, de a felhőtakaróban előfordulhatnak vékonyodások. Délutántól nyugat felől gyenge csapadékzóna érkezik és halad kelet felé. A keleti, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A maximum-hőmérséklet 8 és 15 fok között alakul - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken az összefüggőbb felhőtakaró kelet felé távolodik, hazánk nagy részén több-kevesebb napsütés is várható, de napközben is érkezhetnek nagyobb, vastagabb felhőtömbök és elszórtan még ezekből is számítani kell esőre, záporra. Néhol az ég is megdörrenhet. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli, délnyugati szél. A hajnali 0, +7 fokról általában 11 és 16 fok közé emelkedik a hőmérséklet, de északkeleten alacsonyabb csúcsértékeket is mérhetnek.

Az enyhe idő mindezzel együtt még kitart péntekig, de aztán szombaton egy markáns hidegfront érkezik ezzel együtt pedig ismét évszaknak megfelelő időre számíthatunk.

Nyitókép: Pxhere