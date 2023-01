Magamutogató mackó: 400 szelfin pózol egy medve - nézze meg a fotókat

"Szereti őt a kamera" - ezt szokták mondani az igazi és önjelölt celebekre, akik valóban jól mutatnak a fényképeken, nem csak azért pózolnak a kamerák előtt, hogy profitáljanak belőle.

Ezt az amerikai sztármacit nagyon szereti a kamera, de határozottan úgy tűnik, hogy a primadonnáskodó medve mintha rá is játszana a sikerre...

400 szelfi? Ez még egy magamutogató mackótól is sok.

A coloradói Boulder nemzeti park 46 ezer hektáros területének egyik részén a munkatársak kilenc kamerát állítottak fel, hogy tanulmányozzák a vadállatokat. Az állatok nagy része azonban elkerülte a kamerát, de egy kíváncsi fekete medve 400 szelfit nyomott magáról – írta meg a CNN alapján az Index.

Recently, a bear discovered a wildlife camera that we use to monitor wildlife across #Boulder open space. Of the 580 photos captured, about 400 were bear selfies.? Read more about we use wildlife cameras to observe sensitive wildlife habitats. https://t.co/1hmLB3MHlU pic.twitter.com/714BELWK6c — Boulder OSMP (@boulderosmp) January 23, 2023