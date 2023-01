Máris esőből hóba vált a sok csapadék - előrejelzés

Csütörtökön borult lesz az ég, csak a Tiszántúlon szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Sok helyen várható csapadék, amely a Dunántúlon, a Duna mentén és az Északi-középhegységben egyre inkább havazás, havas eső, az Alföld legnagyobb részén döntően eső lehet. A hegyvidéki területek mellett - ahol akár vastagabb hóréteg is kialakulhat - síkvidéken a Dunakanyar-Zala/Somogy megye sávban van esély néhány cm-es olvadozó hóréteg kialakulására. A délkeleti megyékben egy-egy zivatar is kialakulhat. Késő délutánra szűnni kezd a csapadék, este már csak kevés helyen eshet. A Dunántúlon az északi, míg az Alföldön a délnyugati szelet kísérik erős széllökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 0 és 5, az Alföldön többnyire 5 és 10 fok között valószínű, de a keleti, délkeleti határ mentén 11, 12 fok is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.

Pénteken nagyrészt borult lesz az ég, a Dunántúlon lehetnek átmeneti vékonyodások, szakadozások. A keleti, északkeleti országrészben több helyen előfordulhat eső, havas eső, havazás, másutt számottevő csapadék nem valószínű. Az északi, északnyugati szél főleg a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten sokfelé megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában -5 és +3 fok között alakul, de a nyugati havas, szélvédett részeken hidegebb is lehet. A maximum 0 és +5 fok között várható.

