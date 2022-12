Új funkció: még szorosabbra fogható a gyerek, ha a Play Áruházban barangol

A Google eddig is kínált olyan eszközöket a szülőknek és gondviselőknek, amelyekkel korlátozhatták gyermekeik vásárlásait a Play Áruházban, de a lehetőségek most kibővültek egy újabb funkcióval, aminek köszönhetően még szorosabban kontrollálhatják a kiadásokat, amennyiben nem állítottak be, és nem használnak családi fizetési módot – írja a hwsw.hu.

A vásárlások és letöltések jóváhagyása funkcióval a családi csoportok családfelelősei beállíthatják, hogy a tagoknak engedélyt kelljen kérniük a Google Play tartalmainak megvásárlásához vagy letöltéséhez, ami az ő nevükön keresztül valósul meg. A gyerek közvetlenül a gondviselőnek továbbíthat kérelmet. A funkció nem vonatkozik a Play Könyvekre, a Google TV szolgáltatásra, illetve a különböző előfizetésekre.

A kérésekről érkező értesítések felett nem muszáj rögtön rendelkezni, azok később visszanézhetők a Google Playen.

Nyitókép: Pixabay