Körvonalazódik a karácsonyi időjárás - videó

...az enyhülés.

Hajnalban még +1 és -7 fok közt alakult a hőmérséklet, és sűrű köd borította be az ország jelentős részét, de nappal már mindenütt olvadni fog, sőt az ország délnyugati részén akár 10 fok is lehet árnyékban, és hét ágra fog sütni a nap (amit láthatnak is, ha a köd felszáll...).

Budapesten felhős idő várható, 2 fok körüli csúccsal.

A szél mérsékelt marad.

Karácsony felé aztán folyamatosan melegszik az idő és fokozódik a csapadékhajlam is, 26-27éig egyre melegebb lesz majd minden nap a dolgok jelenlegi állása szerint.

A két ünnep közt jöhet majd egy markánsabb lehűlés, akár havazhat is, de nehezen látni ennyire messze.

Nyitókép: Abstract Aerial Art/Getty Images