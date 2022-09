Két megyére már másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok veszélye miatt

Zivatarveszély miatt másodfokú riasztást adott ki Zala és Somogy megyére az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtök késő délelőtt. Azt írták, hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani a barcsi, a csurgói, a keszthelyi, a lenti, a letenyei, a marcali, a nagyatádi, a nagykanizsai és a zalaegerszegi járások területén.

Délután illetve kora este az ország délnyugati, déli területein - egy negatívabb forgatókönyv esetén - heves zivatarok is kialakulhatnak, amelyek rendszerbe is szerveződhetnek. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is.

A zivatarok környezetében viharos 60-80 kilométer/órás, heves zivatarok esetén 90-110 kilométer/órás széllökésre, 1-3 centiméteres - heves zivatarok esetén 2-4 centiméteres - jégesőre kell számítani. Az ismétlődő cellaátvonulásból rövid idő alatt lokálisan nagyobb mennyiségű, akár 25-40 milliméter csapadék is hullhat.

Az este folyamán északnyugat felől stabilizálódik a légkör, és fokozatosan a déli területekre korlátozódik a zivatartevékenység.

Frissülő veszélytérkép itt.

