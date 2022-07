Ha strandolás után ezt tapasztalja, irány az orvos

„Míg a téli megfázásos időszakban inkább a középfülgyulladás okoz fülfájdalmat, nyáron sokkal gyakoribb, hogy hallójárat-gyulladás miatt kialakuló fájdalom miatt fordulnak hozzánk a betegek” – hívta föl a figyelmet a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika egyetemi docense. Küstel Marianna hozzátette: a nyári fülfájás oka leggyakrabban az, hogy a külső hallójáratba befolyik a víz és ha onnan nem tud kijutni, akkor hallójárat-gyulladást okozhat azoknál a felnőtteknél és gyerekeknél, akik erre hajlamosak. Ritkán az is előfordulhat, hogy a víz alatti pancsolásnál a víz a fülkürtön át a középfülbe jut, ilyenkor viszont középfülgyulladás lehet a következmény – magyarázta a szakember.

A fül-orr-gégész éppen ezért azt javasolja, hogy az érintetteknek érdemes patikában is beszerezhető füldugót használniuk csobbanás előtt, illetve lehet egyénre szabott füldugót is készíttetni az erre szakosodott audiológiai állomásokon és szaküzletekben – olvasható a Semmelweis.hu-n. Ugyancsak a megelőzést segíti, ha néhány csepp – patikákban recept nélkül beszerezhető – paraffin olajat, vagy erre a célra szolgáló fülcseppet alkalmazunk, mivel az olajos felületről a víz is könnyebben kifolyik.

Úszás, fürdőzés után akár fél lábon ugrálással, vagy akár a fej oldalra fordításával segíthetjük, hogy a víz távozhasson, illetve használhatunk hajszárítót is, ám ilyenkor fontos, hogy ne forró levegőt fújjunk a fülbe, és tartsunk minimum 10 centiméteres távolságot.

„Különösen fontos, hogy ne piszkáljuk, ne nyomkodjuk a fület például fültisztító pálcikával,

mivel a hallójárat hámja nagyon vékony, és könnyen mikrosérüléseket okozhatunk rajta, melynek következtében a hallójáratban és a vízben lévő baktériumok hatására könnyen begyulladhat” – ismertette az egyetemi docens.

A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy normál esetben a fül öntisztuló, és a hallójárat védelme szempontjából a fülzsírnak kiemelt szerepe van, hiszen ez óvja, védi a hallójárati hámot. Vagyis hacsak nem termelődik valakinek túl sok zsír a fülében, akkor ezzel nincs teendő. Sőt, még árthatunk is magunknak azzal, ha folyamatosan piszkáljuk, hiszen ezzel az úgynevezett cerumen termelő mirigyeket stimuláljuk a még több váladék termelődésére, illetve a fülzsírt is visszanyomjuk a dobhártya felé. Ilyenkor nemcsak a hallójáratot tömíthetjük el, hanem a strandoláskor befolyó víz is nehezebben ürül, mivel a víz hatására a zsírdugó megdagad, bennreked a víz, és a pangó folyadékban baktériumok, gombák is megtelepedhetnek.

Ha nyaralás közben alakul ki a fülfájás, fontos, hogy a szülő próbálja elkülöníteni, hogy a rendszerint lázzal járó, de ugyancsak igen fájdalmas középfülgyulladásról, vagy láz nélküli hallójárat-gyulladásról van-e szó. Utóbbi esetében első lépésként adjunk a gyerekeknek fájdalomcsillapító gyógyszert, illetve recept nélkül is kapható fülcseppet, és legalább néhány napig kerülni kell a strandolást. Alapesetben már erre is elmúlnak a tünetek.

Ha azonban a fájdalom több napig fennáll, akkor érdemes fül-orr-gégészhez fordulni,

mert lehet, hogy a gyulladást már csak az orvos tudja kezelni helyileg, a fülbe helyezett gyógyszeres gézcsíkkal, majd fülcseppekkel. Természetesen ilyenkor is fontos, hogy a fület még a kezelés befejezése után se érje víz néhány napig.

Küstel Marianna szerint a gondtalan vízparti nyaraláshoz a fenti tanácsok mellett jó észben tartani, hogy a gyerekek ne legyenek túl hosszú ideig a víz alatt, és lehetőség szerint a strandoláshoz megfelelő minőségű élővizet vagy tiszta uszodát válasszon a család.

Nyitókép: Pexels.com