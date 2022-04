"Okos enged..." - A Twitter bevesz egy fontos felhasználói követelést

A 24.hu azt írja, a felhasználók évek óta ostromolják a Twittert: tegye elérhetővé a posztok szerkesztésének lehetőségét, ahogy az például a Facebookon adott.

A kérés meghallgatásra talált, április 5-én be is jelentették ezt; dolgoznak a funkción, és a Twitter Blue előfizetői hamarosan találkozhatnak is a lehetőséggel, tesztüzemként.

Először egyébként április 1-jén tett bejelentést a Twitter, de akkor sokan tréfának gondolták azt.

A Twitter közben tagadta, hogy Elon Mask erről szóló közösségi médiás szavazása miatt léptek volna az ügyben, de tény, Elon Muska márciusban bevásárolta magát a Twitter vezérkarába.

