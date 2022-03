Kiterjeszti a szülői felügyelet lehetőségeit az Instagram

A szerdán elérhetővé tett eszközök segítségével a szülők tájékozódhatnak arról, mennyi időt tölt gyermekük az Instagram használatával, korlátozhatják is ezt a mennyiséget, és arra is rálátásul lehet, hogy milyen felhasználók követik őket, illetve ők kiket követnek, írja a CNN.

Jelenleg az amerikai szülők élhetnek a lehetőséggel, de a következő hónapok során globálisan is bevezetik a szolgáltatást.

Botrány után jöttek az intézkedések

AdamMosseri, az Instagram vezetője korábban blogposztban jelentette be a múlt év végén, amikor is tinédzser felhasználókat célzó eszközöket is bevezettek. Az egyik ezek közül az előre meghatározott, az alkalmazás használatával eltöltött idő elérését követően arra biztatja a felhasználókat, hogy tartsanak egy kis szünetet.

Frances Haugen, a Facebook korábbi alkalmazottja tavaly tett közzé belső anyagokat, amelyek rávilágítottak arra is, hogy az azóta Meta névre keresztelt Facebook tisztában volt azzal, hogy az Instagram használata negatív hatást gyakorol a fiatalokra.

Főként a tinédzser lányok testképére gyakorolt hatás problematikus:

a kiszivárogtatott információk hatására az Instagram el is halasztotta a 13 év alatti felhasználók számára készített változatának bevezetését.

A gyermek hozzájárulása is kell

A szülők arra is rálátást nyerhetnek majd a jövőben, ha gyermekük jelent egy felhasználót az alkalmazásban, illetve meghatározhatják, hogy a nap mely szakában használhatja a gyermek az Instagramot. Jelenleg

a felügyelet lehetőségét a gyermeknek kell kezdeményeznie,

júniustól azonban már a szülő is megteheti ezt, bár a tinédzsereknek hozzá kell majd járulniuk ahhoz.

A most bejelentett eszközök annak a Family Centernek részei, amelyek révén a Meta összes alkalmazásának felhasználóit segíteni kívánja.

A virtuális valóságban is segítenek

Új szülői felügyelet érkezik a Meta virtuálisvalóság-headsetjeire és platformjára is: az Oculus blogján megjelent bejegyzésben a vállalat azt írta, hogy

a szülők hamarosan lezárhatják a hozzáférést azokhoz az alkalmazásokhoz, amelyeket nem szeretnének, hogy a gyerekeik használjanak:

az alkalmazás megnyitásához egy speciális feloldási minta lesz szükséges. A következő hónapokban a szülők az Oculus alkalmazáson keresztül azt is láthatják majd, hogy tinédzsereik mennyi időt töltenek VR-használattal.

A Facebookhoz és az Instagramhoz hasonlóan a Quest headseteket is 13 éves és idősebb felhasználóknak szánják, de a médium, mint népszerű technológia viszonylagos újdonsága azzal jár, hogy a bevált szülői ellenőrzések hiányozhatnak vagy nehezen hozzáférhetők.

Nyitókép: Pexels