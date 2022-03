Dining Guide – Jammertal Arcok – Niszkács Anna: „Ti vagytok, akik a séfekből sztárt csinálnak"

Bár még nem töltötte be a 40. életévét, olyan Gerbeaud-alkalmazottakkal büszkélkedett el az interjú során, akik immár 50., illetve 40. esztendeje állnak a Gerbeaud alkalmazásában.

Niszkács Anna jóformán a Gerbeaud Cukrászdában nőtt fel, 2020-ban pedig teljesen átvette a cégcsoport irányítását édesanyjától, Pintér Katalintól. Az elmúlt évben sokat hallatott magáról a Műhelyként újjászületett “régi” Onyx, de a presztízsétterem mellett a családi vállalkozás összerejét több kevésbé hangos egység adja.

„Ez ma már egy »másik« cég, mint 2019-ben volt. Ami az én részemet illeti, nekem a legnehezebb időszakokban is el kellett hitetnem a csapatommal, hogy minden rendben lesz, és megyünk tovább. Akkor, amikor fogalmam sem volt róla, hogy másnap mi történik. Ez idő alatt megtapasztaltam, hogy amit én elhittem, ők is elhitték. Nekem bele kellett fektetnem az anyagiakon kívül a hitemet és a bátorságomat is, de

ma már magabiztosan mondhatom, hogy megerősödve jöttünk ki ebből az időszakból, soha ennyi új ötletünk, megvalósításra váró új tervünk nem volt, mint most.”

Mérföldkőhöz is érkezett a több mint 160 éves múltra visszatekintő Gerbeaud, a csomagolt termékeikkel ugyanis néhány éven belül megjelennek kiskereskedelmi üzletláncok polcain is.

„A Gerbeaud termelőüzem az egyik legsarkalatosabb pontunk.

Kétségtelenül romantikus, hogy mi manufakturális körülmények között gyártjuk a desszertjeinket, de az országos munkaerőhiány miatt kellett elindulnunk a gépesítés felé.

Ha minden erőfeszítésünk ellenére nem állnak rendelkezésre a dolgos kezek, a technológiai fejlesztések irányába kell lépnünk” – mesélte Niszkács Anna, aki a Vörösmarty téri Gerbeaud Cukrászdával kapcsolatos terveikről és az újjászülető Onyx Műhelyről is beszélt.

