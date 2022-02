Valóra vált a thriller, megszakította útját egy repülő

Megváltoztatta útirányát és a legközelebbi repülőtéren szállt le egy maláj repülőgép, amelynek fedélzetén egy kígyót fedeztek fel a lámpaburkolat alatt.

Az AirAsia légitársaság Kuala Lumpurból Borneó-szigetre, Tawauba tartó repülőgépén a mennyezeti világítás burkolata alatt látták meg az utasok a tekergő hüllő jellegzetes sziluettjét.

A kapitány úgy döntött, hogy nem várják meg, míg a Borneo keleti részén fekvő repülőtérre élnek, inkább leszállnak a Tawautól 900 kilométerre nyugatra fekvő Kuchingban, hogy kifüstölhessék a kígyót és esetleges társait a fedélzetről.

A "nagyon ritka" múlt heti incidens megtörténtét maga a fapados légitársaság is megerősítette, hangoztatva, hogy az utasok és az utaskísérők egy pillanatig sem voltak veszélyben. Az utasok egy másik járattal folytatták útjukat.

