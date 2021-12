Kelet kifehéredett, Nyugat felkészül némi havazásra – galéria, videó

Megérkezett a havazás a keleti országrészbe is, általában vékonyabb, 2-3 centiméteres hóréteg jött létre, de elsősorban az északkeleti tájakon (Nyírség, Hajdúság) 5 centis körüli hóvastagságot is jelentettek az Országos Meteorológiai Szolgálat észlelői. Az Időkép is hasonló helyzetről számolt be, Debrecenből videót is közöltek.

Napközben változik az ország időjárási képe: a kezdetben felhős keleti tájakon is csökken a felhőzet, valamint a gyenge havazás, hószállingózás is szűnik, illetve kelet felé tolódik. A nyugati tájakon azonban egész nap több lesz a felhő, és arrafelé kisebb eső, havas eső, illetve még reggel a nyugati határvidéken hószállingózás is előfordulhat. Így elmondható, hogy a középső országrészben várható a legtöbb napsütés – írta az Országos Meteorológiai Szolgálat.

fdsafasd

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt