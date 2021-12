Szakértő: nem lehetetlen, de macerás most utazni

Bizonyos országok már nyitottak utazási szempontból, így Oroszország és azt követve az Egyesült Államok is fogadja az utazókat. Ugyanakkor a másik oldalról igen komoly zárásokról szólnak a hírek.

"Egy hónappal ezelőtt azt gondoltuk, hogy a bajor városokban van esély egy izgalmas adventi kirándulásra, de a vásárok elmaradnak, és nem tudunk odamenni, bezárkóztak" – mondta az InfoRádióban Kiss Róbert Richárd utazási szakértő, a Világszám című magazinműsor szerkesztője.

Ausztriában és Szlovákiában is kemény szigorítások vannak most, ott még a síelés is tervezhetetlen, miközben Budapest szinte tele van olyan plakátokkal, amelyek ausztriai síelésre buzdítanak. Ezzel kapcsolatban a szakértő elmondta, "a pillanatnyi helyzet alapján vizsgálják felül az éppen aktuális intézkedéseket".

"December 12-én tudjuk meg, mik a közeljövő tervei, hogyan lehet mozogni, utazni, turistaként bármit is tenni, ha egyáltalán lehet.

Mivel a január-februárt közegészségügyi szempontból nem látjuk, következésképpen nem tudjuk, mik lesznek a beutazási feltételek. Mindenki abban reménykedik, hogy decemberben lecseng ez a hullám, gazdaságilag, idegenforgalmi szempontból mindenki azon van, hogy január-februárban lehessen síelni, ha szigorú feltételek mellett is" – mondta Kiss Róbert Richárd.

Figyelmeztetett arra is, hogy ha fel is oldják az érintett országokban a teljes zárlatot, arra jó esély van, hogy fennmarad a fő szabály, mely szerint a legtöbb helyet oltottan vagy a fertőzésen átesetten lehet látogatni.

De érdemes-e előre foglalni?

"Azt látom, hogy az utazási irodák olyan szempontból mindenképpen idomultak a helyzethez, hogy a lemondási feltételeket megkönnyítették. Illetve az is biztos, hogy aki időben foglal, az sokszor nagyon jó árakat el tud érni. Nyilván a foglaláskor tudnunk kell azt, hogy benne van a pakliban, az egészségügyi előírások olyanok, amelyek nehezítik vagy ellehetetlenítik az utazást. Ha ezzel együtt tudunk élni, és még határidő előtt vissza tudjuk mondani az utat, akkor semmi gond azzal, ha valaki foglal, és az utazási irodáknak is növeli a cash-flow-ját" – ecsetelte Kiss Róbert Richárd.

A melegebb éghajlatra igyekvőknek sok úti cél rendelkezésükre áll:

Mexikóba gond nélkül lehet utazni

Costa Ricán lehet nyaralni

Thaiföldön is nyitva vannak bizonyos helyek

Madeira is nyitva áll a magyarok kedvelt célpontjai közül

Szigorodott viszont a helyzet a Maldív-szigeteken és Marokkóban is.

Nyitókép: MTI/Keystone/EPA