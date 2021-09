Szerda délután több tájegységünkön is kialakultak záporok, a Duna-Tisza közén kora este az egyik cellát villámlás és dörgés is kísérte. Ezt megelőzően a délutáni órákban Kecskemét mellett egy tuba is kialakult - írta az Időkép.

