Mihalik Enikő: nagyon sokat sírok amiatt, hogy úgy érzem, nem tudok megfelelni

„A szememre is olvasták, hogy azért nem megy úgy, ahogy kéne, mert nem próbálkozom eléggé. Van, amikor nagyon sok tej van, akkor fáj, akkor az a baj. Aztán amikor meg nincs elég, akkor viszont jön a pánik és a stressz, akkor meg az a baj” – mondta Mihalik Enikő a Mesélj, Anyukám! podcast házigazdájának és az Évamagazin.hu főszerkesztőjének, Zubor Rozinak egy interjúban, amiben az anyatejes táplálás kerül terítékre.

A 34 éves szupermodell már a terhessége alatt tudatosan készült a szoptatásra, ennek ellenére számos meglepetés érte. „Alapjában véve nem vagyok az az utána olvasós, sem az előre ráparázós típus, most mégis próbáltam előre felkészülni, sokat beszélgettem tanácsadókkal is. Azt például tudtam, hogy aki szoptatni szeretne, az kemény munkára készüljön és egy nagy adag kitartás is kell hozzá, ezt maximálisan meg tudom erősíteni. A tanácsadással és a cikkekkel is az a problémám, hogy mindig azt emlegetik, hogy mit kellene helyesen csinálni. De ha nem megy, arra nem adnak tanácsot. És ettől bizony nagyon sokan érzik rosszul magukat” – fogalmazott Mihalik Enikő, aki azt is bevallotta: nagyon nehéz időszakot él át, sokat sír amiatt is, hogy úgy érzi, nem tud megfelelni.

„Felkészítettek rá, hogy nehéz lesz. De közben most mégis úgy érzem, hogy erre egyszerűen nem lehet előre felkészülni.”

Szerencsére van kire támaszkodnia, férje home office-ban dolgozik „Segít, persze, de az éjszakák kegyetlenek tudnak lenni, amikor a baba mondjuk eltolja magát, nem akar szopizni, ő is sír, én is sírok, mert nem értem, hogy miért nem akar szopizni, és közben tudom, hogy miattunk a férjem sem tud aludni. Amennyire szeretem a kislányomat, és boldog vagyok, annyira nehéz is ez az egész.

Az elmúlt hetekben nem volt még olyan nap, hogy ne sírtam volna el magam.

Akár szoptatás közben is, otthon evés közben, a zuhany alatt, vagy a parkban, sétálás közben” – vallott őszintén Mihalik Enikő.

Nyitókép: Evamagazin.hu