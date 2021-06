Van egy terület, ahol az erősebbik nem sokkal gyengébb

Férfiak és nők között a nyilvánvaló különbségek mellett rengeteg apró biológiai eltérés van: például a szebbik nem szíve általában kisebb és gyorsabban ver. Jobb a szaglásuk és többet is pislognak. A férfiak viszont gyorsabb emésztéssel rendelkeznek és szemben a közhiedelemmel tovább bírják a fájdalmat. De az eltérések sorában ott áll az átlagéletkor is – hívja föl a figyelmet a Novekedes.hu.

Mint kiemelik, teljesen mindegy, hogy az elmaradott térségeket vagy a fejlett országokat vesszük górcső alá, általában

a férfiak mindenütt hamarabb halnak meg, mint a nők.

És mindezt nem lehet csak azzal magyarázni, hogy a szervezetük korábban használódik el, hiszen a 40 éves kor alatt meghalt emberek körében is felül vannak reprezentálva a férfiak.

A KSH egyik elemzése egyenesen azt írja: az újszülött fiúk sérülékenyebbek, életképtelenebbek, nehezebb megmenti az életükét, mint a leányokét. Ezt a jelenséget kicsit kompenzálja, hogy világszerte így Magyarországon is több férfi születik, mint nő. A csecsemőknél tehát a fiúknak van egy biológiai hátránya, ha az életben maradásról van szó. De hogy a fiatalok és a középkorúak közt miért halnak jobban a férfiak, arra nincs egyértelmű válasz.

Ám vannak erős lábakon álló elméletek.

Az egyik ok az lehet, hogy a férfiak kockázatvállalása 15 és 35 éves kor között egészen kiugró. Vagyis „a tesztoszteronnak is szerepe lehet a kockázatosabb és költségesebb szituációk vállalásában a fiatal férfiak körében” – állapítja meg egy hazai tanulmány. Emellett azt is érdemes számba venni, hogy a férfiak gyakrabban vállalnak veszélyesebb munkákat – teszi hozzá a lap.

A férfiakkal ráadásul könnyebben megesik, hogy magukra maradnak. Emiatt például a hajléktalanok közt is nagyobb az arányuk, ez pedig azt is magyarázhatja, hogy az erősebbik nem tagjai miért követnek el több öngyilkosságot. Európában négyszer annyi férfi öli meg magát, mint nő. Igaz, annak ellenére, hogy a nők körében gyakrabban alakul ki depresszió.

A túlélési esélyeket rontják a rossz beidegződések is.

A férfiak jellemzően nem szeretik felkeresni az orvosokat. Nem csak nálunk, hanem szerte a világban gyakori probléma, hogy ha bajuk van, túl későn kérnek szakszerű segítséget. Sőt, a fejlődési rendellenességek is gyakrabban jelentkeznek náluk, ami szintén lerövidítheti az életet.

