A teljes épületet nyerges vontatók segítségével vitték arrébb a több száz méterre lévő új helyére – közölte a helyi sajtó. Több száz járókelő gyűlt össze, hogy megnézzék, amint a zöld színű ház átkerül a Franklin utcából a Fulton utcába.

Ahhoz, hogy a 24 méter hosszú, kétemeletes villa eljusson a célállomásra, parkolóórákat, közlekedési lámpákat és táblákat kellett leszerelni, fákat kivágni és elektromos vezetékeket lekapcsolni.

Timelapse video of 2-story Victorian house moving on the streets of San Francisco today.

Had Lt. Frank Bullitt been driving that truck it would have taken less than 4 hours to go the 8 blocks. pic.twitter.com/A60jOuJFJ4 — Karl Mondon (@karlmondon) February 22, 2021