Karácsony előtt is hasznos lehet a Budapest Design Map

A 2013 óta folyamatosan frissülő Budapest Design Map segítségével a főváros legkiemelkedőbb, dizájn szempontból releváns helyszínei közül a karácsonyt megelőző időszakban is válogathatnak az érdeklődők – közölték az ide kattintva böngészhető térképet összeállító szervezetek.

A fővárosi kalauz főként magyar dizájnüzleteket és bútorboltokat mutat be, de több olyan egyéb helyszín is szerepel a térképen, amely szorosan kapcsolódik a magyar kreatíviparhoz: egyebek mellett luxustermékeket kínáló hazai vállalkozások, vintage butikok, kézműves műhelyek, multibrand üzletek, upcycling és fenntarthatóság iránt elkötelezett dizájnstúdiók, divatszalonok is.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala megbízásából, a Magyar Formatervezési Tanács gondozásában megjelent kiadvány célja, hogy felhívja a figyelmet a magyar dizájn sokszínűségére, valamint növelje a kreatívipari kis- és középvállalkozások népszerűségét. A térkép először 2013-ban jelent meg; azóta évről évre bővül a helyszínek száma. A térkép nyomtatott változata ingyenesen elérhető csaknem száz fővárosi helyszínen, online formában pedig a Budapest Design Week honlapján.

A tájékoztató idézi Osvárt Juditot, a Budapest Design Week szakmai vezetőjét, a Magyar Formatervezési Tanács tagját, aki azt mondta: a jelenlegi helyzetben a Magyar Formatervezési Tanács kiemelten fontosnak tartja, hogy minden lehetséges eszközzel támogassa a hazai kreatívipari kis- és középvállalkozásokat. "Más projektjeink mellett a Budapest Design Mappel is az a nem titkolt célunk, hogy az idei karácsonyi szezonban hazai termékek vásárlására és ezáltal a hazai tervezők támogatására ösztönözzük az ajándékvásárlókat" – emelte ki.

Nyitókép: Pixabay