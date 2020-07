Elképesztőnek tűnő jelenséget produkált az időjárás hajnalban a Bükkben

Az Időkép írt hétfőn arról, hogy 0 fok alá csökkent a hőmérséklet hajnalra a Bükk-fennsíkon. Megjegyezték, hogy az egy különleges mikroklímájú táj 755 méteres tengerszint feletti magasságban, így a környezetéhez képest jelentősebb hőmérséklet-eltérés is ki tud alakulni. Hajnali 4 óra 23 perckor mínusz 0,8 Celsius-fokos minimumhőmérsékletet mértek.

Pátkai Zsolt, az Országos Meteorológiai Szolgálat meteorológus elmondta, bár a szolgálatnak nincs ezeken a speciális mikroklímájú helyeken mérőállomása, abszolút reális, hogy hajnalban ott gyengén fagyhatott.

Kiemelte ugyanakkor, hogy ezek az amatőr meteorológiai mérések nem a Bükk-fennsík klímáját mérik, hanem azon belül a bükki töbrök mélyén vannak elhelyezve. Ezek mészkőoldódás során keletkezett mélyedések, amelyeknek szélsőséges a hőmérsékleti klímájuk. Azt írta: a mínusz 0,8 nem is szélsőségesen hideg, hiszen rendszeresen mérnek ott ilyenkor is mínusz 5 fok körüli minimumokat. A téli minimumok pedig mínusz 30 fok körül szoktak lenni.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán azt írta: már vasárnap hajnalra is jelentősen lehűlt a levegő, hétfőn (főként az elmúlt időszakhoz képest) még hűvösebb volt az idő. Országos átlagban 10 fok körül alakultak a minimumok, de egy-egy helyen 6 fok körüli értékeket is mértek. A legalacsonyabb hőmérséklet Zabarban volt, ott 5,7 fokig süllyedt a hőmérséklet. Az előrejelzés szerint kedden is lehetnek még 6 fok körüli minimumok, de utána melegebbek lesznek a hajnalok és a nappalok is. A hét közepén 25-30 fok is lehet, de utána ismét mérséklődik kissé a meleg.

