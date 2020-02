Óriási változásra készülhetnek a Balatonlellén strandolók

Összesen 78 millió 345 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyert strandjainak továbbfejlesztésére Balatonlelle önkormányzata a Kisfaludy Program strandfejlesztési pályázaton. A település mind a négy strandja támogatásban részesült, így a nyári szezonhoz igazodva még idén elkezdődnek a felújítások - írja a hirbalaton.hu.

A Napfény Strandon a jelenlegi vizesblokk kiegészül gyermekmosdóval és baba-mama szobával, valamint felújításra kerülnek az akadálymentes mosdók is. A nagy szabadstrandon a tavalyi évben a meglévő mosdók belső felújításon estek át, az idén kívül is megújulnak, és a Tó utcai épületben egy gyerekmosdó is kialakításra kerül. A két kis szabadstrandon (Csöpi közi és Szirom közi) szintén új, családbarát vizesblokkok kerülnek kialakításra. Továbbá mind a négy strand esetében a balatoni strandok számára kialakított, egységes arculatú szabadtéri öltözőkabinok, valamint tájékoztató táblák kerülnek felállításra.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs