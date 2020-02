Téved, ha azt hiszi, túl vagyunk a nehezén, még durvább előrejelzés jött

Szerda hajnalban az ország nagy részén erősen felhős vagy borult időre készülhetünk, a Nyugat-Dunántúlon szakadozottabb lesz a felhőzet. A Dunától keletre többfelé valószínű eső, helyenként havas eső, hó is lehet, utóbbiak nem csak a hegyvidéki területeken. A hőmérséklet hajnalban általában 0 és plusz 4 Celsius között alakul, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között valószínű.

A reggeli órákra fokozatosan mindenütt vékonyodik a felhőtakaró, a délutáni órákban pedig már nagy területen derült vagy kissé felhős, napos idő várható. Délelőtt főként a Dunántúlon és a Dél-Alföldön helyenként még lehet futó zápor, havas eső zápor, hózápor, majd megszűnik a csapadék.

Az északi szelet szinte országszerte viharos széllökések kísérik, emiatt

a legtöbb megyére narancs figyelmeztetést adott ki a meteorológia.

Hajnaltól reggelig főként 70 kilométer per óra alatt alakulhatnak a legerősebb lökések, majd délelőttől az esti, késő esti órákig a középső országrész északi részeinek kivételével gyakran lesz viharos (70-100 kilométer per óra) az északi, északnyugati szél, de a déli, kora délutáni órákban egy-egy 100-110 kilométer per órás széllökés sem zárható ki – figyelmeztet az OMSZ.

Nyitókép: Pexels.com