A legnépszerűbb dízelautók új hibáját tárták fel - ezek a típusok érintettek

A városi forgalomban is beinduló részecskeszűrő tisztulása alatt a dízelhajtású személygépkocsi 15 kilométeren át is képes a normálisnál akár ezerszer több apró részecskével terhelni a levegőt, amikor a részecskeszűrőjét tisztítja - közölte egy friss tanulmány megállapításait az azt megrendelő brüsszeli székhelyű Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség (melynek a Levegő Munkacsoport is tagja). Arra is rávilágítottak, hogy

a városi forgalomban is beinduló részecskeszűrő-regenerációt nem veszik figyelembe a prototípus-bevizsgálásnál, pedig a több mint 45 millió dízelautó Európában évente mintegy 1,3 milliárd ilyen tisztítási ciklust hajt végre.

A szervezet közleménye szerint a mérés eredményei alapján még a legújabb dízelautók is súlyosan szennyezik a levegőnket.

A kutatás során a maga kategóriájában a második legjobban fogyó Nissan Qashqai és a negyedik legjobban fogyó Opel Astra egy-egy példányát vetették alá tüzetes méréssorozatnak. Kiderült, hogy amikor megindul a megtelt részecskeszűrő regenerálása, a legálisnál 32-115 százalékkal több lesz a kipufogógázban számolt veszélyes részecske.

Csakhogy a hivatalos típusbevizsgálásnál egy kiskapu miatt ezt a határérték-túllépést nem szokás figyelembe venni.

Vagyis a hivatalos részecske kibocsátási adatból hiányzik a valóságban kibocsátott részecskéknek mintegy 60-99 százaléka.

Emellett a szabályozás szerint a 23 nanométernél kisebb átmérőjű, kibocsátott részecskék számát nem is kell figyelembe venni a típusbevizsgálásnál. Amikor viszont az ennél kisebb részecskék számát mérték, kiderült, hogy ezekkel együtt a kibocsátás 11-184 százalékkal magasabb.

Pedig minél kisebb egy részecske, annál veszélyesebb, annál könnyebben jut el bárhova a tüdőből a szervezetben.

Ráadásul a 23 nanométernél kisebb részecske kibocsátás mellett az ammónia, és más illékony szerves vegyületek kibocsátásával kapcsolatban sem születtek még hivatalos határértékek.

Vargha Márton, a Levegő Munkacsoport közlekedési témafelelőse a közlemény szerint elmondta:

„El kell jutnunk addig, hogy a levegőbe kerülő kipufogógáz már nem tartalmaz az egészségre veszélyes anyagot, részecskét."

Fontos lenne, hogy a prototípus mellett az értékesítésre váró autók kibocsátási adatait is ellenőrizzék a tagállami közlekedési hatóságok. A T&E és a Levegő Munkacsoport álláspontja szerint itt az ideje, hogy a gépkocsik levegőszennyezését korlátozó Euro szabályozásba belekerüljön minden veszélyes összetevője a kipufogógáznak.

