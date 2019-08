A betegség 8-10 éve a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén, a lébényi erdőben jelent meg. Először fagykárnak vélték a tüneteket, ám a laboratóriumi vizsgálatok kiderítették: egy gombás fertőzés pusztítja a kőriseket – magyarázza Kulcsárné Róth Matthea, a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója.

"Először a levelek száradnak, vagy barnulnak el, majd a hajtások kezdenek elfáradni. Miután nincsen a fában tápanyagkeringés, és nem jut el a levelekhez, az ág végekig, ezek szép lassan elszáradnak. Természetesen, amikor egy károsító legyengít egy fát, megjelennek a másodlagos károsítók, korhadéklakók. Tulajdonképpen állva elpusztul a fa, majd a végén kidől" – ismertette.

A betegség a széllel és az esővel gyorsan terjed, így az egész országban veszélyt jelent.

Hatékony védekezés nincs ellene, ezért a magyarországi erdők faállományának 5 százalékát kitevő kőrisek mindegyike elpusztulhat. Egy hasonló fertőzés miatt tűntek el korábban az országból a szilfák is. A szakemberek a betegségnek ellenálló példányok szaporításával próbálják megmenteni a kőriseket – mondja a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója.

"Mindig akad egy pár olyan fa, amelyik valamilyen módon ellenáll a gombabetegségnek.

Ezért is vannak Magyarországon mégiscsak idős szilfák. Most is abban reménykedünk, hogy lesznek olyan egyedek, amelyeket nem fog károsítani ez a gombabetegség – húzta alá Kulcsárné Roth Matthaea. – Amennyiben találunk ilyen egyedeket, akkor ezekből generatív, vagyis magról, illetve vegetatív úton lehet leszaporítani majd a csemetéket, ezekről lehetne újra erdősíteni."

A Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója azt kéri,

ha valaki kidőlt kőrist lát a környezetében, azonnal jelezze a helyi erdőgazdaságnak.

A betegség egyébként más fákra nem veszélyes.

Nyitókép: Fertő-Hanság Nemzeti Park