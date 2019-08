Nyitva vannak ma a boltok? Itt kiderül

Hétfőn többségében hétfői nyitvatartással várják a vásárlókat a boltok (és nem szombatival) - írja a Blokk.hu. Azok, az általában kisebb iparcikkes boltok, melyek szombaton csak délelőtt vannak nyitva, vasárnap pedig zárva vannak, a hosszú hétvégén hétfőn egy napra általában nem nyitnak ki.

A portál szerint olyan bolt is viszonylag csak kevés van, amely ugyan hétfőn kinyit, de a szokásosnál korábban zár be.

A munka törvénykönyve alapján ünnepnapokon, így augusztus 20-án majdnem minden bolt köteles bezárni, kivételek a virág-, az édességüzletek, az üzemanyagtöltő állomások, a közforgalmú vasúti és buszpályaudvaron, repülőtéren, benzinkutakon belül működő üzletek. Nyitva lehetnek a strandokon működő boltok is, és az ünnepi rendezvényeken is megjelenhetnek az árusok, akár alkalmazottal is.

A vállalkozó - függetlenül a boltja alapterületétől, tehát nincs 200 négyzetméteres felső határ -, ha maga áll a pult mögé, vagy segítő családtagja, akkor kinyithat munkaszüneti napokon is. Ezek általában a kis nonstop boltok - összegzi a Blokk.hu.

Nyitókép: Pixabay