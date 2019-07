Ébresztő: képernyőre tette a CNN a szellős Debrecent

Debrecen kiváló lehetőség azoknak a turistáknak, akik Budapestnél kevésbé zsúfolt magyar városba látogatnának – így ajánlja a CNN a hajdú-bihari megyeszékhelyt. A hírcsatorna olyan európai úti célokról készített 20-as listát, amik mentesek a tömegturizmustól. A CNN utazási melléklete lenyűgőzőnek nevezi a debreceni nagytemplomot, kiemeli az Arany Bika szállót és a fürdőket. Ezzel a hajdúsági város felkerült a világ turisztikai térképére – mondta Kiss Róbert Richárd, az InfoRádió turisztikai szerkesztője.

"Nem tartom véletlennek, hogy kiválasztották a CNN munkatársai Debrecent, a város ugyanis egyre többet tett azért, hogy felkerüljön a turisztikai térképre. A minősége sokat javult az utóbbi időben,

nyugodtan eltölthetünk itt pár napot, és nem okoz majd csalódást semmi sem."

Kiss Róbert Richárd szerint a CNN ajánlása már idén nyáron hasznot hozhat Debrecennek, így Budapest és a Balaton mellett e vidéki városba is nagyobb számban érkezhetnek külföldi turisták.

"Amint a CNN-en megjelent a lista, máris kapott egy belföldi propagandát a város, hiszen most is erről beszélgetünk. Rengetegen rákerestek az interneten Debrecen nevezetességeire azok közül, akik látták, hallották ezt a híradást. Ezért már ebben a nyári szezonban is érezhetően megnőhet az érdeklődés a város iránt."

Debrecenben tavaly 418 és fél ezer vendégéjszakát töltöttek el a turisták, ez 44 ezerrel több, mint egy évvel korábban,

ami helyi rekordnak számít. Ám jócskán elmarad a főváros 10 millió vendégéjszakájától, ami a lakosságszámhoz mérve is kiugró eredmény. Hiszen míg Budapesten 10-szer többen laknak, mint Debrecenben, a turizmusa 25-ször jobban teljesít.

Nyitókép: YouTube/Kálló Péter