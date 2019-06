Nem szabad piszkálni őket, mert megijednek és támadhatnak

Több mint harmincezer méh telepedett meg nemrégiben az egri strand egyik platánfáján, ám nagy baj nem történt. A fürdő munkatársai elkerítették a területet és értesítették a szakembereket, akik befogták a méheket. Varró Attila, az Agria Speciális Mentőcsoport tagja is részt vett a befogásban. Szerinte a legjobb, amit tehetünk hasonló helyzetben, ha szakembert hívunk.

"A legfontosabb, hogy nem szabad semmilyen módon piszkálni a rossz helyre telepedett méheket, mert ha megzavarjuk őket, megijednek és támadhatnak. (…) A legjobb, amit tehetünk, hogy értesítjük a katasztrófavédelmet, akik közvetítenek megfelelő szakembereket, vagy pedig méhészt, darázsvadászt hívunk (…)" – fejtette ki Varró Attila a Heol.hu kérdésére.

Azt is elárulta,

a szakemberek a darazsakat irtják, a méheket azonban befogják.

"A méhek, miután befogjuk őket, általában egy évre karanténban helyezzük el. Ezután méhegészségügyi szakember jóváhagyásával kerülhetnek újabb telephelyre, ahol már termelhetnek. Fontos, hogy a befogás után három napig a méhek tulajdonosa még keresheti az állatokat (…)" – tette hozzá.

Fontos befogni őket

A Balog Méhészet tulajdonosa szerint a szabadban letelepedett méhcsaládokat két ok miatt fontos befogni, egyrészt az emberek, másrészt pedig a rovarok védelme miatt. A méhek védettek, ráadásul nagyon sérülékenyek, ezért különösen fontos a megóvásuk, jegyezte meg. Balog Csaba is kiemelte, ha nem bolygatják a méheket, nem bántanak senkit, mivel tudják, hogy csak egyszer szúrhatnak, ezért ezt csak a legszükségesebb esetben teszik. A darazsaktól már inkább kell tartani, mert azok többször is tudnak szúrni.

