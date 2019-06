Itt a trükk, amivel távol tarthatjuk a poloskákat

Évek óta egyre több problémát okoznak a kertekben a poloskák. Nehéz védekezni ellenük, és noha az engedélyezett rovarölő szerek mindegyike végez a kártevővel, komoly gondot jelent, hogy a táplálkozó lárvák a termések érésekor jelennek meg, ilyenkor azonban már ügyelni kell az élelmezés-egészségügyi várakozási idő betartására is - írja az agrarszektor.hu portál, amely egy szuper módszert ajánl, amellyel távol tarthatók a poloskák a zöldségektől és a gyümölcsöktől. Mindössze néhány szál gabona kell hozzá.

A szakportál egy zárt agráros Facebook-csoportban szúrta egy kerttulajdonos posztját. A gazdálkodó tavaly figyelte meg, hogy amikor a szalmatakarásból kikelt néhány búzaszem,

a poloskák elkezdték a kalászoló zöld gabonát szívogatni a paprika és a paradicsom helyett.

Ezt követően mindenhova ültetett néhány szem búzát négyzetméterenként, ezekkel nyár végére már az egész kertből össze tudta gyűjteni a poloskákat. Így az ősszel érő gyümölcseit alig érte kár.

A gazda idén is kipróbálta a módszert, és az most is működik, azt írja, jelenleg nincs poloska a kertjében, pedig nem használ vegszert.

Nyitókép: MTI/Rosta Tibor