Aki ész nélkül utazik, elronthatja az egész nyaralását

Még mindig csak minden második - külföldre utazó - magyar köt biztosítást. Mint a Magyar Biztosítók Országos Szövetségének kommunikációs vezetője az InfoRádióban elmondta, mindenkinek érdemes volna figyelnie, hogy baleset-, illetve utasbiztosítás nélkül ne induljon útnak.

Lambert Gábor kiemelte,

az európai egészségbiztosítási kártya bár nagyon jó dolog, de az kifejezetten csak a sürgősségi ellátásra jó, és azokat a térítéseket lehet vele megkapni, amit az adott országban a tb-re lehet kapni.

"Az a legjobb megoldás, ha a kártya mellett utasbiztosítást is köt az ember, mindenképpen legyen meg a minél teljesebb körű fedezet, hiszen az utasbiztosítás lényegesen szélesebb körre vonatkozik, van felelősségbiztosítási része is, asszisztenciaszolgálatot is tartalmaz" - ecsetelte Lambert Gábor.

Az asszisztenciaszolgálatról elmondta, az kifejezetten akkor jön jókor, ha az ember külföldön autóbalesetet szenved; gépkocsielvitel, pótkocsi-szolgáltatás is része lehet.

A külföldi utazásokkal kapcsolatban Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője arra hívta fel az figyelmet, hogy

érdemes nagyon körültekintően megválasztani a nyaraláskor az úti célt, mert előfordul, hogy a nyaralni vágyó nem azt kapja, amire számított.

"Nagyon sok panasz érkezik abból adódóan, hogy a fogyasztó nem jól választotta meg a nyaralás célpontját, mást várt; hibás teljesítés nem merül fel, mert azt kapta, amit az adott úti cél nyújtani tud, csak az utas nem erre gondolt előzetesen" - fejtegette.

Szerinte ha például

a nyaralni vágyó bulizós helyre megy úgy, hogy nyugalomra vágyna, biztosan nem fogja magát jól érezni.

"Ha kisgyerekkel megyünk, és strandolni szeretnénk, de az adott partszakasz nem alkalmas arra, hogy kisgyerekkel pancsoljunk, akkor megint csak baj lesz. Előállhat még az a helyzet is, hogy nem megfelelő időszakban megyünk, nem nézünk utána az időjárásnak, az adott ország munkaszüneti napjainak, a betervezett látnivalók nyitvatartásának, vagy annak, hogy esetleg kell-e előre belépőt foglalni" - részletezte Kispál Edit.

Nyitókép: Pixabay