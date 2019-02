Érdemes vigyázni a Google Maps hamis változataival

Az ESET kiberbiztonsági cég szakértője, Lucas Stefanko több mint 15 olyan hamis navigációs appot talált a Google Play áruházban, amelyek sértik a Google szabályzatát, és átverik a felhasználókat. Ezeket együttesen eddig több mint 50 millió alkalommal töltötték le - írja a 24.hu.

Ezek a Google Maps adatait használják fel, de semmilyen többletet nem nyújtanak, a hamis appok lényege a reklámokból való nyerészkedés, miközben a Google térképszolgáltatása ingyen használható és nem tartalmaz reklámokat. Volt olyan szoftver, amelyik hozzáférési jogosultságot kért az androidos eszköz tárcsázójához és más olyan dolgokhoz is, amire egy navigációs appnak egyáltalán nincs szüksége.

Stefanko a Google-nek is jelentette a sértő alkalmazásokat, ezek közül néhányat már sikerült eltávolítani, de nem az összeset, ezért fokozottan érdemes figyelni.

I tested over 15 fake GPS Navigation apps with over 50,000,000 installs from #GooglePlay that violate Google rules.



These apps just open Google Maps or use their API without any additional value for user, except for displaying ads.



Some of them don't even have proper app icon. pic.twitter.com/eeIFQS5IVU