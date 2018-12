Meglepő felmérés: a magyaroknak van, ami a fizetésnél is fontosabb

A kutatásból, amelyet 2018 novemberében végezték Magyarországon, az Egyesült Királyságban, Németországban, Olaszországban, Svédországban, Csehországban és Romániában, az derül ki, hogy a magyarok két munkahely közül inkább azt választanák (47,9%), amely nagyobb figyelmet fordít a környezetvédelemre, mint azt, amelyik 10 százalékkal nagyobb fizetést kínál (38,2%) - írja a Portfolio.

A kutatásban résztvevőket arról kérdezték, hogy szerintük a háború, a szegénység, a klímaváltozás vagy a környezetszennyezés jelenti-e a legnagyobb kihívást a társadalom számára. A magyar válaszadók 33,4 százaléka szerint a környezetszennyezés a legnagyobb társadalmi probléma, ezt a szegénység majd a klímaváltozás követte. A felmérésbe bevont nemzetek közül a magyar válaszadók tartanak a legkevésbé a háborútól, mindössze 6,7 százalékuk szerint ez a legnagyobb kihívás.

A magyarok nagy többsége aktívan is igyekszik tenni az üvegházhatás ellen, 81 százalékuk életmódján is változtatott ennek érdekében - legalább is saját bevallásuk szerint. Ez a résztvevő országok között a legmagasabb arány.

