Idén még két ilyen, hat­na­pos mun­ka­hét lesz

December 1-jén és 15-én is kell dolgozni szombaton, cserébe ötnapos lesz a karácsony: 24-e ugyanis hétfőre esik, így szombattól egészen szerdáig, december 26-ig nem kell munkába menni. Hasonlóan alakul a szilveszter is, ami idén hétfőre esik, így a hétvége után két napig nem kell dolgozni, január első hetén pedig csak három munkanap lesz.

Jövőre hét hosszú hétvégével számolhatunk

2019-ben is sok lehetőség lesz pihenni, bár nem 10-szer, mint idén, de azért 7-szer hosszú hétvége lesz. Ráadásul lesz egy hatnapos „hétvége” is, mert 2019. december 24. keddre esik, 25-26. ünnep, tehát a 27-ét, pénteket is hozzácsapják a karácsonyhoz, az sem lesz munkanap, vagyis keddtől vasárnapig egy munkanap sem lesz.

2019-ben még 3 alkalommal lesz háromnapos, és szintén 3 alkalommal négynapos hosszú hétvége.

Nyitókép: Pixabay.com