Komoly gond van a Facebookkal, magyarokat is érint

Több országból, Európából és Amerikából is érkeznek jelentések arról, hogy asztali gépen eltűnt a bal oldali menüsáv, amelyben elég sok beállítást kellene elérni. Itt vannak többek között a csoportok eléréséhez és kezeléséhez szükséges gombok, talán ezek hiányoznak a leginkább a bal oldali sávból. A csoportokat kezelő Facebook-oldal egyébként a legtöbb felhasználónál be sem töltődik.

A probléma sokakat érint Magyarországon, és a Downdetectoron olvasható bejegyzések szerint Franciaországban, Lengyelországban, Görögországban, Németországban, Norvégiában, Bulgáriában és az USA-ban néhány helyen is hasonló a helyzet.

A problémák magyar idő szerint reggel hat körül kezdődhettek, legalábbis akkor nőtt meg a bejelentések száma, amelyek nyomán jelenleg a legproblémásabb közösségi oldalnak számít a Facebook.

Több gond is volt egyébkén az oldallal az utóbbi hetekben. Közel két napig egyáltalán nem tudtak a hivatalos oldalak kezelői bejegyzést közzétenni, később pedig csak egy rendkívül körülményes módon lehetett megoldani, ez legalább négy napig tartott. Ahogy a mostani eset is, az is csak az asztali gépen futó verziót érintette, a mobilalkalmazások hiba nélkül működtek.

Nyitókép: Pixabay