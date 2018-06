Thrillert írt a volt elnök

Megjelent Bill Clinton korábbi amerikai elnök és James Patterson bestselleríró The President is Missing című politikai thrillerje, amelyből sorozat is készül.

"Szeretem a thrillereket" - mondta a BBC Newsnak adott interjújában a volt elnök, hozzátéve, hogy épp most olvasta végig Jason Matthews Vörös veréb-trilógiájának harmadik kötetét és nagy rajongója a Patterson által jegyzett Alex Cross-regényeknek is. "Az 1980-as évek elejéig nem nagyon olvastam bűnügyi regényeket, vagy thrillereket, de aztán teljesen magukkal ragadtak" - mondta Clinton, aki 1993 és 2001 között volt az Egyesült Államok elnöke, és ez idő alatt mindvégig foglalkoztatta egy saját thriller megírásának gondolata. A The President is Missing az első thriller, amely amerikai elnök tollából származik, és két rivális kiadó, az Alfred A. Knopf és a Little, Brown and Co. szokatlan együttműködésében jelent meg. A Knopf ugyanis hosszú ideje Clinton kiadója, Patterson pedig évtizedekkel ezelőtt szerződött a Little, Brownhoz. A regény, amely magyarul Az elnök eltűnt címmel jelenik meg a 21. Század Kiadó gondozásában, az Egyesült Államokra mért pusztító kibertámadásról szól, amely térdre kényszerítheti az egész világot. Az óra ketyeg, az amerikai elnök pedig eltűnik. A történetben egyedülálló módon keveredik a feszültség, az intrika és a hatalom kulisszák mögötti világa, valamint olyan részletek vannak benne, amelyeket csak egy valódi elnök tudhat. Clinton szerint elnöknek lenni "a világ egyik legnehezebb feladata is lehet". Hozzátette: "azt akarom, hogy az emberek lássák, hogy itt igazi emberekről van szó, akik igazi munkát végeznek. Döntéseket hoznak. Olyanokat, amelyek hatással vannak mindnyájunk életére". A bennfentes információk mellett azonban a könyv célja, hogy megmutassa, milyen lenne elnöknek lenni a legszélsőségesebb körülmények között. Clinton szerint lehet, hogy csak egy regény, de olyan dolgok vannak benne, amelyek megtörténhetnek. Clintont egyébként valóban aggasztja a kiberterrorizmus. A volt elnök szerint sokkal többet kellene áldozni a kiberbiztonság modernizálására. A regényből televíziós sorozat is készül. A megfilmesítési jogokat a Showtime kábelcsatorna vette meg, amely várhatóan jövőre tűzi műsorára a szériát. Clinton George Clooney-t látná szívesen az elnök szerepében. A korábbi elnök eddig a legnagyobb közönségsikert az Életem című memoárkötetével aratta, amely több millió példányban kelt el. Arról, hogy lesz-e folytatása első fikciós könyvének, majd annak fényében dönt, hogy hogyan fogadja a közönség a bűnügyi regényt.