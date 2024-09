46 évig várt a kivégzésére egy japán férfi

Azért ítélték halálra, mert állítólag megölte és kirabolta egykori főnökét, annak feleségét és két gyermekét - írja a BBC.A bűntényt 1968-ban követték el. Az áldozatok holttestét a leégett házuk romjai között találták meg, mindannyiukkal késszúrásokkal végeztek.

A gyanú a korábban profi ökölvívó Hakamadára terelődött, és a rendőrök hamar el is fogták. A férfi kezdetben mindent tagadott, de a sorozatos verések, kínzások, valamint a napi 12 órán át tartó kihallgatások megtörték és végül bevallotta a gyilkosságokat.

amelyet Hakamada munkahelyén, egy szója pasztát gyártó cégnél találtak, az egyik fermentációs tartályban. Bár Hakamada védője azzal érvelt, hogy a ruhák túl kis méretűek és azokon nem is a védence DNS-ét azonosították, ez nem érdekelte a bíróságot. Mivel a vádlott korábban már beismerő vallomást tett, négyszeres gyilkosságért, gyújtogatásért és 200 ezer jen elrablásáért halálra ítélték.

A kivégzést azonban a sorozatos perújrafelvételi kérelmek miatt időről-időre elhalasztották. Végül 2014-ben egy bíróság elfogadta, hogy a ruha, amire az egész vádat alapozták nem Hakamadé volt. Engedélyezte a per újra tárgyalását, Hakamadát pedig kiengedték a börtönből. Az ügy Japán legrégebb óta húzódó és legnagyobb érdeklődéssel kísért gyilkossági esete. A tavaly kezdődött új tárgyalás csak most ért véget. Több mint 500-an álltak sorban Sizuoka város bírósága előtt, hogy bejussanak az ítélet hirdetésre. Amikor a bíró kimondta, hogy felmenti Hakamadát, a hallgatóság hangos banzáj (japánul ez a hurrá) kiáltásokban tört ki.

In 1968, Iwao Hakamada was found guilty and sentenced to death for a quadruple murder in the city of Shizuoka, west of Tokyo.



