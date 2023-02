Milliós pénzjutalmat kaptak a rendőrgyilkost megfékező bajtársak

Az elismerést Újbuda polgármestere adta át. Dr. László Imre egyebek mellett arról beszélt, hogy a tragikusan elhunyt Baumann Péter nem tekintett hősként magára, ahogy kollégái vagy a rendőri állomány egyetlen tagja sem. „Honfitársaink nem azért választják a rendőri hivatást, mert a rivaldafényben akarnak lenni. Nem is a meggazdagodás hajtja őket. "Tisztelet Önöknek mindenért! Hálánk és fájdalmunk túlmutat szavakon és kitüntetéseken." - mondta a politikus.

Ahogyan arról az Infostarton többször is beszámoltunk január 13-án, intézkedés közben az őrjöngő férfi megkéselt egy rendőrt és társai is rátámadt. Végül több lövéssel állították meg.

A férfit azóta is fogva tartják, elmegyógyintézetben vizsgálják az állapotát.

KAPCSOLÓDÓ Az elmegyógyítóban marad a budai rendőrgyilkos Továbbra is letartóztatásban maradhat az a 35 éves férfi, akit azzal gyanúsítanak, hogy meggyilkolta Baumann Pétert...

Ez nem csoda, hiszen korábban többször azt állította, hogy démonokat lát. Az illetőt az is őrjöngésre késztette, ha valaki mondjuk az ablaka alatt beszélgetett.

A két rendőrt, akik maguk is megsérültek az akcióban, otthonukban és a kórházban is meglátogatták előljáróik, erről videó is készült. Ide kattintva nézheti meg.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán