Katonai tiszteletadás Baumann Péter temetésén - a nap hírei

A kormány kész teljesíteni az uniós elvárásokat az alapítványi fenntartású egyetemeknél - jelentette ki az uniós források felhasználásokért felelős miniszter a brüsszeli tárgyalások után. Navracsics Tibor a Reggelinfóban azt mondta: az illetékes uniós biztosokkal tartott tárgyaláson ígéretet kapott arra, hogy az Európai Bizottság rövidesen világossá teszi: a magyar diákokat nem érheti hátrány és továbbra is részt vehetnek a programokban. Azt is közölte: a kormány kész változtatni a jogszabályokon azért, hogy a közalapítványi kuratóriumokban a politikusokra, így miniszterekre és államtitkárokra is kiterjesszék az összeférhetetlenséget és ne lehessenek tagjai a testületeknek. Emellett az illetékes uniós biztosok azt kérték: a tagság ne legyen határozatlan idejű és élethoszig tartó.

A sztrájkkövetelések egyetlen pontjára sem reagált érdemben a kormány – jelentette ki a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja a sztrájktárgyalás után. Nagy Erzsébet elmondta: a tervezett teljesítményértékelési rendszerrel akarta őket megismertetni most a kormány. Hangsúlyozta, hogy ennek részleteit csak tegnap este kapták meg, így érdemben nem tudták megismerni. A megbeszélésen Maruzsa Zoltán megerősítette azt, hogy az uniós pénzek érkezésétől függ, milyen fizetésemelésre lehet számítani az ágazatban. Nagy Erzsébet szerint a tárgyaláson kiderült, hogy nincs még döntés a bérrendszer módosításáról, de arról sem, hogy a jelenlegi törvényekkel vagy egy új jogállási törvényben történjen ez meg. A PDSZ nem akar új jogállási törvényt, mert szerintük az eddig mindig a szerzett jogok elvesztéséhez vezetett a közalkalmazotti törvényben foglaltakhoz képest.

Három, Magyarországot érintő kötelezettségszegési eljárásban hozott döntést az Európai Bizottság. Az uniós testület problémákat lát a szénkivitel korlátozásánál, az építőipari nyersanyagok ársapkájánál és szabályozásánál. Emellett elvárja, hogy a gyűlöletbeszéd és a gyűlölet-bűncselekmények ellen is fokozza a fellépését Magyarország. A kormány tavaly, a rezsicsökkentés korlátozásakor az energiaválságra hivatkozva döntött úgy, hogy exporttilalmat vezet be néhány stratégiailag fontos energiahordozóra és a tűzifára.

A gazdaságfejlesztési miniszter szerint nincs valódi áruhiány a boltokban, a termékek a raktárban maradnak, vagyis nagyrészt mesterséges hiánygerjesztés történik. Nagy Márton a Mandinernek arról is beszélt: januárban érheti el csúcspontját a magyarországi infláció, februárban már fordulat jöhet, onnan pedig drasztikus csökkenés. A tárcavezető hangsúlyozta: ha gyorsan apad az infláció áprilisig, akkor minden esély megvan arra, hogy nem lesz szükség az élelmiszerárstopra.

Februártól 17 és fél százalékra emeli a Babakötvény éves kamatát a kormány – jelentette be Facebook-oldalán a pénzügyminiszter. Varga Mihály azt írta, hogy a családok már 300 ezer gyermeknek gyűjtenek megtakarítást az adó-, járulék- és illetékmentes Babakötvényben. Ezek összege eléri a 200 milliárd forintot.

A lehetőségekhez képest fel kell gyorsítani az új paksi blokkok felépítését - erről állapodott meg a külgazdasági és külügyminiszter és az orosz energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettes. A New Yorkban tartózkodó Szijjártó Péter telefonon egyeztett a politikussal. A tárcavezető Facebook bejegyzésében úgy fogalmazott: a mostani energia-válsághelyzet nyomán világossá vált, hogy azok az országok vannak igazán biztonságban, amelyek képesek az igényelt energiamennyiségüket nagyrészt saját maguk előállítani.

Oroszország 55 rakétát lőtt ki Ukrajnára, a támadásoknak több mint 10 halálos áldozata van már. A fővárosra mintegy húsz rakétát indítottak az oroszok. Kijev térségében megrongálódott egy energetikai létesítmény, valamint károk keletkeztek a polgári infrastruktúrában, családi és többszintes lakóépületekben és járművekben. A megyei vezetés megerősítette, hogy a régióban rendkívüli áramszüneteket vezettek be.

A német ügyészség szerint nem terrortámadás volt a brokstedti késelés. A 33 éves támadó palesztin származású, nincs bejelentett lakcíme és január közepén szabadult a börtönből, ahová súlyos testi sértés miatt került be. A gyanúsított tegnap (szer) a Kiel és Hamburg között közlekedő regionális vonaton rontott rá az utasokra, amikor a szerelvény beérkezett a vasútállomására. Egy 16 éves lány és egy 19 éves fiú meghalt, többen megsebesültek. A késelő is könnyebben megsebesült, de már kiengedték a kórházból és őrizetben van.

Katonai tiszteletadás mellett kísérték utolsó útjára az Újbudán meggyilkolt Baumann Péter posztumusz rendőr főhadnagyot Mátészalkán - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. A temetésen Pintér Sándor belügyminiszter is jelen volt. A ravatalnál a rendőrök nevében Budapest rendőrfőkapitánya, Terdik Tamás vezérőrnagy búcsúzott.

Nyitókép: police.hu