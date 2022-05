12 és 13 évesek raboltak Újpesten, harmadik társuk a kora miatt nem is büntethető – videó

A vádirat szerint a két fiatalkorú vádlott – az elkövetéskor 12 és 13 éves fiúk – egy harmadik, az elkövetés idején még csak 11 éves társukkal együtt, 2018. november 6-án egy IV. kerületi társasháznál támadott meg két 14 éves fiút. A vádlottak és gyermekkorú társuk odaléptek a társasház kapujában beszélgető két kiskorúhoz azért, hogy a mobiltelefonjaikat megszerezzék.

A fiatal támadók először a pontos idő felől érdeklődtek, majd kötekedni kezdtek a sértettekkel. A sértettek tartottak a vádlottaktól és társuktól, ezért az egyikük a társasház kaputelefonjához lépett, mert a lépcsőházba akart bemenekülni. A 13 éves vádlott ezt azonban megakadályozta úgy, hogy a kezével letakarta a kaputelefont és közben közölte is a sértettel, hogy nem mehet be a kapun. A sértett fiú ekkor hátrálni kezdett, próbált kitérni a 13 éves támadó elől, aki veréssel fenyegette.

Mindeközben a vádlott két társa – szintén a telefonja megszerzése érdekében – a másik kiskorú sértettel kötekedett. Ennek során a 12 éves vádlott ököllel a sértett felé ütött, akinek azonban a kezével sikerült elhárítania a támadást. A gyermekkorú fiú ezután pedig megrúgta a sértettet a térdhajlatánál. A megtámadott fiú ekkor menekülni kezdett, támadói azonban utána futottak.

Ezt látva, a másik sértett is futni kezdett a barátja után. A vádlottak és társuk a sértetteket továbbra is követték, és őket veréssel fenyegették. Később az egyik sértettnek sikerült bemenekülnie egy élelmiszerboltba, ahol az eladó segítségét kérte, akivel együtt értesítették a rendőrséget. Mindeközben a másik sértettnek is sikerült elmenekülnie a támadók elől. A rendőrök még aznap elfogták a támadókat.

A fiatalkorú vádlottak életkora miatt kirendelt szakértők megállapították, hogy a 12 és a 13 éves fiú beszámítható és rendelkezik a bűncselekmény felismeréséhez szükséges belátási képességgel. Az elkövetéskor még csak 11 éves társukkal szemben azonban az eljárást gyermekkor, mint büntethetőséget kizáró ok miatt meg kellett szüntetni.

A Budapesti I. és XII. Kerületi Ügyészség Fiatalkorúak Büntetőügyeinek Részlege a 12 és a 13 éves fiú ellen vádat emelt 2 rendbeli csoportosan elkövetett rablás bűntett kísérlete miatt és azt indítványozta, hogy a bíróság javítóintézeti nevelést szabjon ki velük szemben.

A fiatalkorúval szemben kiszabott büntetés vagy alkalmazott intézkedés célja elsősorban az, hogy a fiatalkorú helyes irányba fejlődjön, és a társadalom hasznos tagjává váljon, erre tekintettel a fiatalkorú nevelését kell szem előtt tartani. Javítóintézeti nevelés akkor szabható ki, ha a fiatalkorú nevelése érdekében intézeti elhelyezése szükséges – emlékeztet közleményében a Fővárosi Főügyészség.

