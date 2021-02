Ezekről a számokról hívogatják a banki ügyfeleket az adathalászok

Levelet írt ügyfeleinek az Erste Bank, amelyből az adathalászatot megkísérlők tevékenységéből a korábbiaknál több is kiderül.

Túl azon, hogy a pénzintézet közli, hogy a korábbi napok-hetek intenzív próbálkozásai nem értek véget a mai napig, azt is jelzi, mit művelnek és milyen módszerekkel, eszközökkel.

A csalók banki ügyintézőnek adják ki magukat. Magánszemélyeket hívogatnak. Ezekről a számokról próbálkoznak: 06-1-366-6666, 06-1-366-0000, 06-1-335-3355. Az elsődleges közlés, hogy a bank gyanús tranzakció miatt letiltotta a bankkártyát, a feloldáshoz bankkártyaadatokat kérnek.

Amit tenni kell ilyen helyzetben:

tilos ilyen típusú megkeresés esetén hozzáférést adni személyes informatikai eszközökhöz, mobiltelefonhoz, bankkártyához

ha adathalászoldalon vagy más csatornán (például mobiltelefont)

akit gyanús megkeresés ér, vegye fel a kapcsolatot a bankjával.

Az Erste azt is jelzi, hogy semmilyen személytelen csatornán – e-mail, SMS, telefon – nem kéri ügyfeleit arra, hogy adják meg a bankkártyaadatokat vagy bármilyen jelszót.

Egy héttel ezelőtt az OTP Bank ügyfelei jelezték tömegesen a pénzintézetnek, hogy valakik a bank nevével visszaélve kérték az adataikat, és a fent ismert telefonszámok egyikéről hívták őket vagy problémát jelző e-mailt kaptak.

Kisvártatva a rendőrség azt közölte, közműcégek nevében is zaklatják a lakosságot, és nagyon résen kell lenni. Kevéssel később egy eseten keresztül be is mutatta, hogyan járjon el, aki gyanakszik.

Nyitókép: Pixabay