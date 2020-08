A bika nevű szer nem tréfál, fényes nappal terjed Budapesten

A bika nevű új drogról Zacher Gábor már hosszabban is beszélt nem is olyan régen az InfoRádióban, most a Bors annak eredt utána, hol veszik, illetve használják ezt a veszedelmes szert, amely hatása, hogy használója magán kívül őrjöng, avagy zombiként támolyog, jellemzően Budapesten.

A cikk szerint először a Hős utcában adták és vették, azonban a terjesztési kör egyre inkább szélesedik, már a Podmaniczky utca alagútjánál, a Mázsa tér és a VIII. kerület több pontján is terjesztik, a lap olvasója pedig a minap az Örs vezér terén futott bele egy őrjöngőbe - az Árkáddal szemben.

"Ordibált, pörgött a hátán, aztán felkelt, összevissza tántorgott. Látszott rajta, azt sem tudja, hol van, rettegtünk, hogy nekünk esik" - mondta.

A drog eddig már 11 emberéletet követelt itthon, ráadásul százkilós csomagokban érkezik Magyarországba Belgiumon és Hollandián keresztül.

Sajnos rendkívül olcsó is a folyadékba áztatandó fehér por.

Nyitókép: police.hu