Újabb részletek a 14 év után megtalált női holttestről

Mint az Infostart is beszámolt róla, a rendőrség megtalálta egy 2006-ban megölt szentesi nő holttestét. A Blikk most részleteket is közöl az ügyről. A nőnek 2006. július 21-én veszett nyoma albérletéből. Eltűnését, melynek részletei meglehetősen furcsák voltak, a nő egykori élettársa, gyermeke édesapja jelentette be másnap. A férfi elmondta, hiába csengetett, nem nyitott senki ajtót, ezért a nő szüleit kérte meg, hogy engedjék be a házba, ahol megtalálták kétéves gyermekét egyedül. Az is különös volt, hogy a nő kontaktlencséje és ruhatára nem hiányzott, ellenben a kutya holtan hevert a ház udvarán.

A rendőrség közleménye szerint a gyilkossággal a nő volt élettársa gyanúsítható, akivel szemben európai elfogatóparancsot adtak ki. A férfi jelenleg az olasz hatóságok őrizetében van, Magyarországnak történő átadásáról a későbbiekben dönt a bíróság.

Bár a rendőrség egyelőre szűkszavúan beszél a maradványok megtalálásáról, de valószínűsíthető, hogy a holttest pontos helyét egy esetleges bűntárs mutatta meg a nyomozóknak, aki vádalkut köthetett.

Az ügyben az országos rendőrfőkapitány februárban 10 millió forintos nyomravezetői díjat tűzött ki. A díjkitűzés annak fizethető ki, aki a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható személy kilétével kapcsolatban olyan konkrét adatot vagy információt tud szolgáltatni, amely a nyomozást eredményre vezeti. A rendőrség a nyomravezető személyét bizalmasan kezeli.

