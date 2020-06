Fontos lépés szánta el magát a soroksári gyilkosság vádlottja

A pestszentlőrinci férfi nem érti, miért nem tűzik ki tárgyalása új időpontját, a korábban meghirdetett ugyanis a koronavírus miatt elmaradt. A Blikk értesülése szerint R. Szilveszternek nagyon fontos, hogy minél hamarabb a bírák elé álljon, ugyanis azt tervezi, hogy vallomást tesz.

„Úgy gondolom, érthető, hogy tele van feszültséggel védencem, hiszen a bizonytalanságot mindenki rosszul viseli. […] Való igaz, a terveink szerint Szilveszter megtöri a hallgatását és vallomást tesz, de csak azzal kapcsolatban, hogy az áldozat telefonja miként került hozzá.

A gyilkosságot továbbra is tagadja”

– közölte a lappal R. Szilveszter jogi képviselője.

A Blikk úgy tudja: R. Szilveszter nem tartozik a balhés rabok közé, a börtön szigorú szabályait betartja. Idejét krimik olvasásával és alvással tölti, még az udvari sétára is nehezen mozdul ki.

Egy régi ismerőse szerint a férfi mindig is magának való ember volt. Ezért nem meglepő, hogy a börtönben is jól elvan egymaga. „Valószínűleg azért vált ilyenné, mert az anyja és a nevelőapja állandóan részegek voltak és folyamatosan egymással balhéztak. A férfi pedig megtanult láthatatlan lenni, hogy nehogy ő is kapjon egy jókora pofont” – tette hozzá.

Mint ismert, húsz nap híján öt év után azonosították a 36 éves korában, Soroksár külterületén futás közben megölt asszony feltételezett gyilkosát. R. Szilveszter 2013. október 23-a óta börtönben van, a 2020-ig tartó büntetését tölti egy másik ügy miatt. Lebukását az igazságügyi genetikai szakértői vizsgálatnak köszönheti. A bűnözőtől vett DNS, illetve a helyszínen talált biológiai nyomok megegyeznek, a nő testén, illetve a környezetében talált DNS-hordozó anyagmaradványok minden bizonnyal R. Szilveszteréi.

A korábban hajléktalanként élő férfi vallomást nem tett, ám szóban annyit elárult a nyomozóknak, hogy a gyilkosság napján a helyszínen járt, látott is egy civakodó párt, őket szétválasztotta, de senkit nem bántott. A vád szerint viszont megerőszakolta és megfojtotta a nőt, amiért életfogytiglani szabadságvesztésre ítélhetik.

Nyitókép: MTI/Mihádák Zoltán