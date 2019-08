Újra ölne a móri mészáros

2002. május 9-én két fegyveres berontott a Fejér megyei Móron lévő Erste fiókba, az alkalmazottakat és az ügyfeleket is kegyetlenül lemészárolta. A nyolc halálos áldozatot követelő bűncselekményt a Tatabányán élő Nagy László és Weiszdorn Róbert hajtotta végre. Lebukásuk után nem sokkal Nagy a cellájában öngyilkos lett, Weiszdornt a bíróság életfogytiglanra ítélte, azzal a feltétellel, hogy legkorábban 40 év múlva szabadulhat. Így a háromgyerekes férfi 28 évig még biztosan a rácsok mögött marad.

A ma 45 éves férfi volt az, aki őrt állt a bank előtt, 2002 május 9-én, míg társa, Nagy László kivégezte a fiók alkalmazottait és ügyfeleit. Ugyanakkor Weiszdorn is közvetlen részese volt a gyilkosságnak, őt az őr lelövéséért is elítélték.

A Blikknek adott interjúban most elmondta, a börtönben teológiát tanul, és a vallás által ma már teljesen másképpen látja a világot és benne magát is. "Én már nem ugyanaz az ember vagyok, mint 2002-ben, de pontosan tudom, hogy ez már nem segít sem az áldozatokon, sem a családomon, sem rajtam. Tisztában vagyok azzal is, hogy

számomra a földi életemben nincs megbocsátás, talán majd odafent"

- mondta a móri mészáros.

A bankrabló ma is állítja, hogy amíg ő őrt állt a bankfiók ajtajában, nem tudta, hogy társa bent halomra lövi az embereket.

"Ha tudom, valószínűleg végeztem volna vele, hogy a többiek megmeneküljenek.

Tompa puffanásokat hallottam, azt hittem, a falra vagy a levegőbe tüzel, hogy megijessze az alkalmazottakat és megkapja a pénzt. Sajnos csak utólag tudtam meg, hogy mit művelt" - mondta Weiszdorn, és azt állítja, azért nem adta fel magát a bűncselekmény után, mert Nagy László lelki terror alatt tartotta és bosszúval fenyegette. Azt is közölte, hogy társa külföldi bűnözőkkel is kapcsolatban állt, és a bankban is iratokat keresett, de nem találta, ezért nagyon ideges volt.

Weiszdorn Róbert most is vitatja, hogy a bank biztonsági őre miatta halt meg, elismeri, hogy felé lőtt, de azt túlélte a férfi, és Nagy végzett vele. "Én nem öltem embert Móron, de mivel társtettese voltam ennek a borzalomnak, nem vitatom, hogy súlyos büntetést érdemelek. De nem negyven évet, az biztos" - közölte az elkövető, akit egy speciális részlegben őriznek, egy néhány négyzetméteres cellán osztozik egy másik elítélttel.

