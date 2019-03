Újabb fejlemények a hét áldozatot követelő mezőörsi baleset ügyében

A Kisalföld megtudta: jogosítványa sem volt P. Zoltánnak, aki a vizsgálatok jelen állása szerint a balesetet okozta Mezőörsnél, ahol vele együtt hét ember meghalt. A lap értesülését a rendőrség megerősítette.

A 29 éves férfi nem volt ismeretlen a nyomozó hatóság számára, 2013-ban jogerősen két év börtönre ítélték csoportos rablás miatt, 2014-ben szabadult. Másodszor kisebb ügyben került bíróság elé, a kötelező tartásdíjat nem fizette, ezért 2017-ben közérdekű munkára küldték.

A halála előtti utolsó ügyében nem akart kiköltözni az édesanyja által bérelt lakásból, és ezen összeszólalkoztak a tulajdonossal, akit a vita közben P. Zoltán többször megütött, majd az őket szétválasztani szándékozó édesanyját is fellökte és többször megrúgta. Mindkét áldozat nyolc napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett, a rendőrök akkor elfogták P. Zoltánt, s ellene súlyos testi sértés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt eljárás is indult. Mivel szabadlábon várta ügye folytatását, ezért az Opelt is használhatta.

A férfi autójával Kisbér felől Mezőörs irányába tartott, és egy másik gépkocsi előzésébe kezdett. Amikor visszatért a saját sávjába, elvesztette uralmát a járműve felett és áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy szabályosan közlekedő személyautóval. A balesetben mindkét jármű kigyulladt, két nő, négy férfi és egy gyermek égett benn a roncsokban.

