Egy ideig nem bliccel - leültetik a notórius potyázót

Letöltendő börtönbüntetésre ítélte a Nagykátai Járásbíróság azt a férfit, aki 2012 és 2016 között több mint 760 alkalommal utazott jegy nélkül a MÁV-Start járatain. Lehet, hogy ennél többször is, de ennyiszer bukott le, pót- és késedelmi díjakkal növelt, kamattal terhelt tartozása meghaladta a 11 millió forintot. A Nagykáta–Budapest viszonylaton, a jegyvizsgálók többször le is szállították a vonatról.

A bíróság a rendszeres bliccelés miatt egy év letöltendő szabadságvesztésre ítélte a férfit, mellékbüntetésként pedig három évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától és a vasúttársaságnak okozott 870 ezer forintos kár és a bűnügyi költségek megfizetésére kötelezte. A bliccelő feltételes szabadságra nem bocsátható, az ítélet ellen fellebbezni is csak a büntetés mértékét illetően lehetséges, a védő erre vonatkozóan fellebbezett.

A vasúttársaság az esettel kapcsolatban az iho.hu portállal közölte, hogy tavaly több mint 178 ezer esetben, 500 millió forintot meghaladó értékben szabott ki bírságot olyan utasokkal szemben, akik menetjegy nélkül, és/vagy szabálytalanul vették igénybe a vonatokat.

A vasúttársaság arra is felhívja a figyelmet, hogy a bírságot kapott utasok a nagyobb problémákat, a felesleges többletköltségeket elkerülhetik, ha tartozásukat mihamarabb rendezik. Ehhez a vasúttársaság segítségét is kérhetik: egyedi fizetési konstrukciót, részletfizetést, fizetési halasztást is kaphatnak.

A MÁV-Start azt is hangsúlyozza, hogy a notórius bliccelést bűncselekménynek minősítő és azt börtönbüntetéssel szankcionáló bírósági döntést kiemelt jelentőségűnek tekinti.

Nyitókép: MTI Fotó: Kallos Bea