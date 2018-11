Vége a bliccelésnek, még több beléptető kaput szerel fel a BKK

A portál a a kormány honlapján nyilvánosságra hozott dokumentumokra hivatkozva ír arról, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartozó vasúti közlekedési hatóság november 8-án kiadta a beléptető kapuk létesítési engedélyét a 4-es metró Kálvin téri és II. János Pál pápa téri állomására a BKK meghatalmazása alapján eljáró pro Montel Zrt-nek.

Az elérhető dokumentumok szerint már az Újbuda-központ állomás esetében szeptember óta tart az engedélyezési eljárás, az ügyintézés pedig 4 hónapig tarthat - írja a Napi.hu.

A BKK legutóbb arról tájékoztatta a portált, hogy nincs céldátuma a budapesti elektronikus jegyrendszer bevezetésének, jelenleg a rendszer működtetéséhez szükséges infrastruktúra telepítése, szoftverfejlesztések, oktatások, illetve tesztelési feladatok elvégzése zajlik. A tervezett 11 ezer jegyérvényesítő készülékből csak néhányat szereltek fel 29 buszra és trolibuszra (például a 76-os trolin), valamint a Deák téri metróállomáson és a közvágóhídi (H6-os HÉV) állomáson is lehet már találkozni az érvényesítő készülékekkel és a beléptetőkapukkal.

Az ígéretek szerint az elektronikus jegyrendszer és a beléptető kapuk nagyon modernek lesznek. A megoldás egyik legnagyobb előnye, hogy a bérletvásárlást és az utazási egyenleg feltöltését a jövőben el lehet majd intézni az interneten vagy mobiltelefonos alkalmazáson keresztül is. A BKK-automaták is kiegészülnek az elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódó szolgáltatásokkal: alkalmasak lesznek bérletvásárlásra, pótdíjfizetésre, valamint egyenlegfeltöltésre is.

