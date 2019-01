Gyújtogatott és lopott Baján

A nyomozás során a rendőrök beazonosították, és 10 órával később a vasútállomáson elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható, akkor még 17 éves helyi fiút, aki a kihallgatáson beismerő vallomást tett. Őt a rendőrök őrizetbe vették – írja a Police.hu.

A nyomozás során az is kiderült, hogy a gyanúsított még február 24-én éjjel betört egy bajai üzletbe is, ahonnan kabátot, mobiltelefont és készpénzt tulajdonított el. Márciusban egy személygépkocsi külső tükrét, ablaktörlő lapátját és ajtónyitó kilincsét rongálta meg, majd a járműbe ismeretlen módon bejutva további rongálást és kutatást végzett, de nem vitt el semmit. Még aznap egy másik autó visszapillantó tükreit és egy kilincsét is letörte.

A jelenleg is letartóztatásban lévő fiatallal szemben rongálás bűntett, lopás vétség és lopás bűntett kísérlet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatott büntetőeljárást a Bajai Rendőrkapitányság. A szükséges eljárási cselekményeket elvégezve a rendőrök az iratokat átadták az ügyészségnek.