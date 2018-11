Magában is megpróbált kárt tenni, kórházban van a békásmegyeri gyilkosság gyanúsítottja

Közleményt adott ki az ügyészség, amely szerint még ma döntenek a szerda reggeli gyilkosság gyanúsítottjának előzetes letartóztatásáról, mert az ügyészi álláspont szerint megalapozottan lehet következtetni arra, hogy a férfi jelenléte az eljárásban csak a legszigorúbb kényszerintézkedéssel biztosítható.

Emellett alappal kell tartani attól is, hogy a kezdeti szakaszban lévő nyomozásban a tanúk befolyásolásával veszélyeztetné a bizonyítást, és a rendelkezésre álló adatok alapján a bűnismétlés veszélye is reális.

A letartóztatás elrendelése kérdésében a Budai Központi Kerületi Bíróság nyomozási bírája a mai napon hoz döntést. Mint arról az InfoStart is beszámolt, szerdán kora reggel Békásmegyeren, a Virág utcában egy 67 éves férfi többször rálőtt az utcán egy 56 éves nőre. Több lövés is érte az áldozatot, aki ennek következtében rövid időn belül életét vesztette. A Blikk úgy tudja, hogy a férfit a saját autójában ülve találták meg a rendőrök, pár kilométerre a bűncselekmény helyszínétől. Megpróbált magában is kárt tenni, ezért először a mentők látták el.

