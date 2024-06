Elhunyt a Die Hard ikonikus színésze

86 éves korában, Los angeles-i otthonában elhunyt Tom Bower színész, a Die Hard 2 és a The Waltons filmek színésze. Halálhírét testvére, Robert Bower erősítette meg. Egyelőre nem derült ki, mi okozta a színész halálát.

Tom Bower 1938. január 3-án született, színészi karrierjét pedig tévésorozatok vendégszereplőjeként kezdte, majd 1975 és 1978 között jött számára az áttörés: dr. Curtis Willardot alakította a The Waltons című amerikai történelmi drámasorozatban - írja a Daily Mail nyomán a Bors.

Egy másik ikonikus szerepéről pedig a magyar filmrajongók is nagyon jól ismerik, ugyanis ő alakította a Die Hard 2-ben Marvint, a házmestert. Az ikonikus szerepnek köszönhet pedig egyből világszintű ismertségre tett szerint, hiszen mások mellett olyan olyan sztárokkal dolgozott együtt az 1990-es akciófilmben, mint Bruce Willis, Franco Nero vagy William Sadler.

Tom Bower was one of those actors that I always enjoyed seeing whenever he’d pop up in a bit/supporting role. RIP. https://t.co/FuA6lMk0VL pic.twitter.com/M8MDrGeeG0